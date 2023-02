Al Bano, Jasmine svela la furia del padre: "Rimasta paralizzata"

09 febbraio 2023 a

“Facevo un’assenza dopo l’altra…Ecco, lì si arrabbiò proprio tanto. Prima mi fece un bel discorso, ma io resistevo…”: Jasmine Carrisi ha rilasciato una lunga intervista a Diva e Donna, parlando di un momento nel quale ha fatto arrabbiare suo padre Al Bano. In particolare, ha confessato di averlo fatto infuriare in terza liceo quando gli ha detto di non voler più continuare gli studi. A un certo punto lui, non riuscendo a farle cambiare idea, perse davvero le staffe, come ha raccontato la stessa Jasmine: “Mi prese di punta, strillò, tremai, rimasi paralizzata”.

Jasmine, poi, ha anche tenuto a precisare che suo padre, pur essendo sempre stato in giro per il mondo per via del suo lavoro, ha sempre trovato del tempo da dedicarle: “Se avevo problemi a scuola, per esempio per un brutto voto, lo chiamavo e ovunque fosse trovava tempo per me”. In un secondo momento ha confessato che suo padre l’ha sempre tenuta sottocchio, ma al tempo stesso le ha lasciato grande libertà: “Significa che vuole che io impari dai miei errori così capisco che una certa cosa sarebbe stato meglio non farla”.

Parlando della madre, invece, la Carrisi ha raccontato che è molto presente: "Anche adesso che viviamo a distanza, io a Milano, lei a Cellino San Marco… Però mi è sempre di grande aiuto”.