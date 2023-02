Sanremo 2023, la gaffe di Amadeus: cosa dimentica nella sua stanza

08 febbraio 2023 a

Piccola gaffe per Amadeus sui social. Il conduttore e direttore artistico di Sanremo sta conquistando Instagram. Ieri, durante la prima serata del festival, il presentatore ha creato, con l'aiuto di Chiara Ferragni, il suo nuovo profilo (prima invece lo condivideva con la moglie Giovanna). Amadeus ha quindi promesso ai suoi fan di creare più contenuti possibili per documentare la sua avventura sanremese. Uno dei primi è stata una diretta, realizzata sempre insieme all'influencer, durante la serata del festival. Una diretta durante la quale ha mostrato ai suoi follower il dietro le quinte del palcoscenico.

Nelle sue ultime storie Instagram, Amadeus racconta al figlio Josè - che lo sta riprendendo - che sta per andare al Teatro Ariston per prepararsi alla seconda serata del festival di Sanremo. Nel video il conduttore saluta tutti i suoi fan e nel mentre chiude la porta della stanza alle sue spalle. Amadeus però, torna immediatamente indietro perché uscendo non si è reso conto di avere chiuso in camera la sua cagnolina Kira.

Il successo del conduttore, che ieri ha fatto ascolti record, è enorme anche su Instagram: basti pensare che dopo avere creato il proprio profilo Instagram ha raccolto subito tantissimi follower. E i numeri parlano chiaro: dopo nemmeno 24 ore ha già 820mila seguaci.