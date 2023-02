Sanremo 2023, Fedez: "Nessuno sapeva", è bufera in Rai

09 febbraio 2023 a

Fedez ha fatto scoppiare un terremoto politico proprio sul finire della seconda serata del Festival di Sanremo 2023. Il marito di Chiara Ferragni ha deciso di tornare a fare il rapper duro e puro almeno per una notte e ha sfruttato lo spazio concessogli dalla nave crociera di Salmo per accendere una polemica politica che avrà ovviamente ampia risonanza mediatica.

Non solo si è scagliato contro alcuni suoi “nemici storici”, come ad esempio il Codacons, ma Fedez ha deciso di arrivare allo scontro con il governo presieduto da Giorgia Meloni. Il rapper ha infatti mostrato e strappato una foto di Galeazzo Bignami vestito da nazista. Si tratta dello scatto risalente al 2005, quando l’attuale viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti si fece fotografare con una divisa nazista in occasione del suo addio al celibato.

Dopo aver innescato la polemica politica, Fedez ha voluto fare una precisazione ad Amadeus prima di chiudere il collegamento: “Per riprendere l’articolo 21 citato ieri da Benigni, quello sulla libertà di pensiero, voglio assumermi le piene responsabilità di ciò che ho fatto: il testo non era stato concordato con lo staff della Rai”. Tra l’altro Bignami non è stato l’unico esponente del governo citato da Fedez: nel suo mirino è finita anche la ministra Eugenia Roccella, contraria all’aborto.