Paola e Chiara sul palco così: dove si ferma la mano... roba proibita

"Abbiamo già la canzone vincitrice del prossimo Eurofestival". L'Internet esplode e incorona Paola e Chiara. Sono loro, proprio in chiusura, a conquistare il Festival di Sanremo con la loro clamorosa riunione e un brano, Furore, che richiama alla memoria i "fasti" di inizio anni Duemila e della loro iconica Vamos a bailar. Le sorelle Iezzi, in quanto a "hype" su Twitter, se la giocano con Tananai e Rosa Chemical, roba da isteria collettiva o quasi, ma assai gioiosa. Per coronare il trionfo, manca solo un piccolo dettaglio: vincere. Difficile, sia per le ragazze sia per i due colleghi, ma mai dire mai.

L'ingresso all'Ariston di Paola e Chiara, che qui trionfarono giovanissime nel 1997 tra le Nuove proposte con Amici come prima (era la loro prima versione artistica, molto meno dance). è da autentiche dive. "Le star internazionali italiane che l'Italia non ha mai avuto tra 2000 e 2010", azzarda qualcuno.

Fasciate in due abiti argentini e sbrilluccicanti, un po' stile Domopack, portano tutto il loro armamentario glam-trash, con tanto di corpo di ballo e maschietti utilizzati come sedie di carne e manine lascive che scorrono su seno e fianchi. Non può mancare la coreografia e gli ammiccamenti destinati a diventare un tormentone sui social, con meme a cascata nemmeno quotati dai bookmakers. Bentornate.