Sanremo 2023, Piero Pelù e la mutanda rinforzata? "Tutto vero": strepitosa replica a Libero

Piero Pelù ha risposto a Libero, che ha riportato le ipotesi circolate sui social riguardo a un possibile “rinforzo” che l’artista ha messo negli slip per aumentare il volume del “pacco”. “Tutta roba vera, provare per credere”, ha ironizzato Pelù rilanciando l’articolo di Libero, che evidentemente deve avergli strappato una risata: anche questo è il Festival di Sanremo. Insomma, applausi all'ex frontman dei Litfiba per l'ironia.

Pierò Pelù scippa un'altra borsetta, il furto in diretta a Sanremo

Nel corso della prima serata, l’artista è stato raggiunto all’esterno del teatro Ariston da Amadeus. Quest’ultimo era in smoking e foulard, mentre Pelù sfoggiava il suo classico look: giubbotto di pelle e sciarpa fantasia, jeans neri e stivaletto d’ordinanza. “Noi siamo la dimostrazione che la biodiversità su questa terra esiste davvero”, ha scherzato il leader dei Liftiba rivolgendosi ad Amadeus. Poi Pelù si è esibito sul Suzuki Stage, in piazza Colombo, e lo ha fatto con “Gigante”, hit della sua carriera da solista e presentata a Sanremo nel 2020. E durante l'esibizione i social si erano scatenati sulla presunta "mutanda rinforzata", vicenda ovviamente ironica che abbiamo rilanciato. Dunque, la replica di Piero Pelù.

Per l’occasione l’artista ha anche riprodotto la gag messa in scena tre anni fa all’interno dell’Ariston, quando “rubò” una borsetta a una signora seduta tra il pubblico. Stavolta si è presentato sul palco direttamente con una borsetta: un chiaro “omaggio” all’esibizione del 2020, che ormai fa già parte della storia del Festival.