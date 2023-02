Mattarella a Sanremo? "Chi lo ha portato davvero": altra bomba in Rai

09 febbraio 2023 a

a

a

Sanremo 2023 come ogni Festival che si rispetti è pieno di polemiche politiche. Non potrebbe essere altrimenti, essendo un evento che si nutre anche di questo: le polemiche sono la diretta conseguenza dell’importanza che Sanremo ricopre nella società italiana. Persino sulla presenza storica di Sergio Mattarella è stato montato un caso, con i consiglieri Rai infastiditi per non essere stati messi al corrente della presenza del presidente della Repubblica.

"A nome della Rai...". Fedez rischia grossissimo: bomba politica a Sanremo

Non era mai accaduto nella storia del Festival che il capo dello Stato fosse presente al teatro Ariston. Per questo motivo Amadeus ha risposto a tono a chi ha sollevato la polemica in Rai: “Invece di ringraziare, ci criticano pure”. L’operazione Mattarella a Sanremo pare che sia stata curata da Lucio Presta, che non ha ruoli ufficiali nella tv di Stato ma è l’agente di Amadeus, Morandi e Benigni. Proprio quest’ultimo è stato la chiave per convincere Mattarella, dato che ha tenuto un monologo sulla Costituzione.

"Tutto mio, mi assumo le responsabilità": Fiorello, fucilata a Fedez in piena notte

“Al posto dei consiglieri - ha tuonato Amadeus - direi grazie a qualunque persona abbia fatto in modo che il presidente fosse all’Ariston. Invece di colpevolizzarla andrei a stringergli la mano”. Inoltre il direttore e conduttore del Festival ha precisato con chiarezza che “la trattativa è stata gestita da Presta con Giovanni Grasso, portavoce del Quirinale, semplicemente perché si conoscono e si stimano da tempo. La segretezza? Necessaria per ragioni di sicurezza del presidente stesso, come ci ha chiesto il Quirinale”.