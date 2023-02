Sanremo 2023, Foti umilia Fedez con una frase: "No al pettegolezzo"

09 febbraio 2023 a

Fedez? "Non commento, Sanremo faccia spettacolo no pettegolezzo". Con una frase lapidaria Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, cancella il rapper milanese che ieri sera 8 febbraio, nel suo free style sulla Costa Crociere ormeggiata al largo di Sanremo, si è scagliato contro Galeazzo Bignami, viceministro alle Infrastrutture, e ha strappato la sua foto in divisa da nazista.

Piuttosto, "il Festival di Sanremo ha domani l'occasione di rendere omaggio a quegli italiani che, per tanti anni, hanno vissuto il dramma di essere esuli in patria", dice Foti richiamandosi al Giorno del Ricordo che ricorre il 10 Febbraio, "istituito infatti per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo Dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale".

"Sergio Endrigo, compianto artista protagonista per anni sul palco dell'Ariston, visse di persona questa tragedia e ci ha raccontato il dramma di lasciare la propria terra nel celebre brano '1947'. Sarebbe davvero bello - propone allora il capogruppo FdI alla Camera - farlo riascoltare domani a tutti gli italiani in prima serata, a ottanta anni dall'inizio della pulizia etnica da parte dei partigiani di Tito".