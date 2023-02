Fedez, Porro lo demolisce: "Assalto a Fdi, come ca***..."

09 febbraio 2023 a

Nicola Porro ha detto la sua senza peli sulla lingua su Fedez e il terremoto politico che ha scatenato dal palco del teatro Ariston. Il rapper ha attaccato alcuni esponenti del governo e se ne è assunto la piena responsabilità, dato che il testo della sua canzone non era stato concordato con lo staff del Festival di Sanremo e quindi con la Rai. “Ha ben pensato di prendere e strappare la foto di un vice-ministro - ha scritto Porro sul suo sito - che, per una carnevalata da ragazzino, si è travestito da nazista”.

“L’ho trovata una cosa veramente infelice - ha aggiunto - credo infatti che ognuno nella propria vita abbia fatto le proprie cazzate, a maggior ragione da ragazzini e questo Fedez lo dovrebbe sapere bene. Basterebbe, infatti, leggere alcune sue canzoni in cui parlava di donne, per capire la contraddizione a cui siamo davanti. È evidente che nel suo passato, prima che si fidanzasse con la signorina Dior, abbia commesso anche lui qualche scivolone.Ma per Fedez - ha sottolineato - la facoltà di passare oltre al proprio passato è qualcosa di cui gli iscritti a Fratelli d’Italia non possono godere. Se infatti si è dei pericolosi meloniani, è giusto che si venga sbeffeggiati in diretta televisiva per delle leggerezze commesse da ragazzi”.

Poi Porro ha alzato il tono, accusando Fedez di voler convincere i telespettatori che Bignami è un pericoloso nazista: “Ma come ca*** ti viene in mente? Ora che hai fatto questa sceneggiata, pensi di essere più accettato nei tuoi circoletti? Pensi che smettano di rinfacciarti le tue canzoni misogine o antifemministe, come l’altro giorno hanno fatto in rassegna, in conferenza stampa? Non è che attaccando Bignami diventi più pulito”.