Sanremo 2023, rinviata la consegna del premio a Peppino di Capri

Questa sera 9 febbraio il Festival di Sanremo renderà omaggio a Burt Bacharach. Durante la serata Amadeus lo ricorderà mentre all'Ariston risuoneranno le note di I say a little prayer, una delle sue più famose composizioni. Per questa ragione, la consegna del premio alla carriera a Peppino di Capri, prevista per la puntata di oggi, è stata invece spostata alla quarta serata del Festival di Sanremo.

Si è infatti spento oggi, all'età di 94 anni, l'ultimo dei compositori romantici, o forse il primo che aveva creato un genere globale negli anni '60, fatto di armonie ed eleganza. Con la scomparsa di Bacharach se ne va il grande interprete di quel romanticismo pop ottimista che aveva fatto dei suoi brani uno inno alla vita. Bacharach è stato il compositore, arrangiatore, direttore, producer e, più raramente, cantante in grado di unire le armonie cromatiche a lunghe arie pop e melodiche, in cui la prova d'orchestra creava composizioni effervescenti.

Non c'era politica nella sua musica e questo, in un periodo attraversato da contestazioni, dalla guerra in Vietnam al diritto all'aborto, aveva reso i suoi lavori universali e incontestabili. I grandi successi negli anni '60 sono legati alla sua collaborazione con Hal David e all'interpretazione di Dionne Warwick. Bacharach ha composto settanta canzoni, che hanno fatto parte delle classifiche top in Usa e nel Regno Unito, ma erano presenti nelle liste romantiche di ogni locale. Dalla indimenticabile Walk on by a The look of love, da Anyone who had a heart a I say a little prayer, i pezzi del compositore sono stati cantati da molti grandi nomi della musica come i Beatles, Aretha Franklin e Tom Jones.