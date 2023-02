Sanremo 2023, la diretta. La stoccata di Morandi: "Amadeus? Lo abbiamo perso"

09 febbraio 2023 a

Ecco la terza serata del Festival di Sanremo 2023. Una serata molto attesa perché si esibiscono tutti e 28 i cantanti in gara e faranno il suo ingresso la giuria demoscopica e il televoto che potrebbero ribaltare, secondo gli esperti, la classifica della sala stampa. Proprio ieri ci sono state polemiche per la classifica finale letta da Amadeus e all'Ariston si sono sentiti chiaramente dei fischi. Attesa anche per Paola Egonu che in conferenza stampa ha definito il nostro Paese come "razzista". Musica e show con i Maneskin che tornano a Sanremo sul palco che li ha visti trionfare qualche anno fa. Al Suzuki Village invece c'è Annalisa, sulla Costa Smeralda invece c'è Guè.

I momenti salienti della prima serata di Sanremo





Ore 20.55 Si parte subito con la gara con Paola e Chiara

Paola e Chiara aprono la gara di questa sera che vedrà in sfida ben 28 cantanti. Abito trasparente e movimenti sensuali per la loro "Furore" che scatena l'Ariston.



Ore 20.50 Amadeus imita la Ferragni

Prende il via la terza serata del Festival di Sanremo. Entra sul palco Gianni Morandi, che dà il benvenuto, da solo. "Ho deciso di aprire da solo, perché sennò quello lì dice ’ci hanno seguito 16 milioni di personè. Io volo basso, e allora ho detto, vado giù io e ti presento". Poi presenta Amadeus che scende le scale facendo una diretta Instagram: "Potete salutare i miei follower?", chiede rivolto al pubblico. "L’abbiamo perso", scherza Morandi. "Ho capito che ti stai sboomerizzando, ma così passi direttamente alla generazione Z. Tu non sei un nativo digitale, sei un nativo sanremese". Poi insieme danno il via alla gara, ricordando le modalità del televoto, che questa sera decide la classifica della serata al 50% con la giuria demoscopica

Ore 20.45, via alla terza serata

Inizia la terza serata del Festival di Sanremo 2023. Al via la diretta su Rai 1 della kermesse

Ore 20.18 Amadeus: "Con televoto e demoscopica cambia la classifica"

Amadeus interviene al Tg1 e spiega come può cambiare la classifica: "Di solito con la demoscopica e col televoto che partirà stasera, il risultato finale e la classifica generale potrebbero essere ribaltati, staremo a vedere"