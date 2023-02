Sanremo 2023, furia-Canalis contro la Rai: "Ci sta provando in tutti i modi"

Roberto Tortora 10 febbraio 2023 a

a

a

Un due di picche bello e buono, anzi, visto che siamo a Sanremo, un bel due di fiori. No, non è il solito, annuale rifiuto rivolto ai Jalisse come concorrenti per la ventiseiesima volta consecutiva, bensì uno che fa più rumore. Si tratta del “no” a Elisabetta Canalis, che avrebbe dovuto partecipare al Festival di Sanremo 2023. Lo rivela il settimanale Oggi, che spiega come anche quest’anno la soubrette sarda avrebbe dovuto prestare il suo volto alla Liguria per sponsorizzare la Regione, così come accaduto lo scorso anno con il celebre spot “La mia Liguria”. Sì, quello che fece molto discutere, perché visibilmente registrato negli Stati Uniti, a Los Angeles, e con protagonista un personaggio di origini chiaramente non liguri.

Per questo motivo, per l’ilarità scatenatasi in diversi meme sui social, ma anche per questioni di budget, l’agenzia di promozione turistica della regione ha scelto questa volta di cambiare testimonial e individuato l'attore comico Maurizio Lastrico e la collega Alice Arcuri come i protagonisti del nuovo spot. La regia affidata, invece, al regista romano Fausto Brizzi. Questa volta, invece dello skyline della città degli angeli, sullo sfondo si vede il Porto Antico di Genova e le riprese sono state effettuate sul Neptune, il galeone che fu già utilizzato per le riprese di “Pirati” di Roman Polański, trasformato per l’occasione in una delle tre Caravelle, ancorato nei pressi dell’Acquario. Lastrico interpreta un Cristoforo Colombo inedito, che rinuncia al suo viaggio per scoprire l’America e preferisce, invece, restare nella sua terra recitando lo slogan: “Fai rotta per la terra di goduria: sul tuo navigator metti Liguria“.

Da ciò che filtra nell’ambiente, sempre secondo Oggi, Elisabetta Canalis non ha gradito questo rifiuto e adesso il suo agente sta cercando in tutti i modi di piazzarla come ospite fissa in una delle trasmissioni Rai più note, una volta terminato il Festival, per porre rimedio a questo spiacevole episodio. Non un bel momento, in generale, per Elisabetta, anche dal punto di vista sentimentale. Pare, infatti, che sia vicinissima al divorzio con il marito americano Brian Perri, al punto di essersi perfino tolta la fede. Sposata con lui da nove anni, insieme hanno avuto una bambina, Skyler Eva.