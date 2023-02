Leo Gassman, "mi dissocio". Caos dietro le quinte, cos'è successo a Sanremo

10 febbraio 2023 a

"Mi dissocio completamente". Leo Gassman, figlio e nipote d'arte, getta nello sconcerto più totale la sua stylist Stefania Sciortino. Nella terza serata del Festival di Sanremo, il giovane cantante lanciato da X Factor ha ripresentato il suo brano Terzo cuore, colpendo i telespettatori forse per il look con cui si è presentato sul palco dell'Ariston che per la sua performance vocale.

Leo è infatti entrato in teatro con una semplicissima, striminzita canottierina bianca smanicata. Una mise decisamente minimal, forse troppo visto il contesto. Più che trasgressivo, infatti, il ragazzo sembrava trasandato. Non è stata però una scelta studiata, quella del giovane artista, ma obbligata dalle rigide regole di etichetta del Festival. Intervistato da Ema Stokholma e Gino Castaldo su Radio Rai2, infatti, ha spiegato: "È stata una cosa inaspettata: dovevo indossare una giacca, ma sul palco non si possono indossare i marchi quindi non l’ho potuta indossare, però va bene…".

La sua stylist però non sembra pensarla come lui. Come riportato dal sito Davidemaggio.it, infatti, il suo sfogo è piuttosto deciso: "Mi dissocio completamente dal look di Leo di questa sera. Non avrei mai mandato un artista in canotta sul palco e lo sapete. C’erano tanti altri look...". Ne va un po' anche della sua credibilità, dopotutto. "Canotta a parte - riconosce -, è stato bravissimo".