Gianni Morandi, "l'ospedale". A Sanremo entra così, cala il gelo

10 febbraio 2023 a

a

a

Inizia con un piccolo giallo la quarta serata del Festival di Sanremo, quella dei duetti e delle cover con i 28 cantanti in gara accompagnati da gruppi e big della canzone italiana. Amadeus si presenta all'Ariston accolto da grandi applausi (compresi quelli virtuali del pubblico a casa, visti i grandi risultati in termini di ascolto e share delle prime tre serate) ma è da solo. "Dov'è Gianni Morandi? - chiede al pubblico e ai tecnici di palco - E' sparito". E non c'è ovviamente nemmeno Chiara Francini, la esuberante attrice toscana co-conduttrice di questa serata. Secondi di suspense, per qualcuno anche apprensione (poche ore prima Lorella Cuccarini si era fatta malissimo nelle prove, cadendo a faccia in giù sul palco mentre provava canzone e coreografia del suo classicone La notte vola, con Olly).



La regia però fa tirare un sospiro di sollievo: Gianni, eterno ragazzo, entra a passo di carica, anzi di corsa nel teatro Ariston, in perfetta tenuta da maratoneta. "Avevo detto che stasera sarà una maratona musicale, lui mi ha preso alla lettera", scherza Amadeus. Qualcuno, più perfido, su Twitter fa notare il numero di pettorale di Morandi, il 73: "Lo sa che sulla tombola è l'ospedale?". Speriamo, francamente, di no: negli ultimi anni Gianni ha già dato.