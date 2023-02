Michele Zarrillo torna a Sanremo e gela Amadeus

10 febbraio 2023 a

a

a

Sparito da un po', ma quando il Festival di Sanremo chiama Michele Zarrillo risponde sempre presente. Con voce riconoscibilissima e look assolutamente al passo con i tempi. Secondo duetto della quarta serata all'Ariston, dedicata alle cover: è il grande ritorno di uno degli aficionados del Festival. Il debuttante Will canta con l'interprete romano il classicone Cinque giorni, dello stesso Zarrillo, e sparisce un po' nel confronto con il 65enne, inevitabilmente ingombrante e in formissima.





Su Twitter in tanti sottolineano la presenza e la forza interpretativa di Zarrillo, e spopola un divertente meme: il vecchietto protagonista del film di animazione della Pixar Up, in compagnia del bambino boy scout che gli ravviva l'ultima parte della sua lunga vita. Il confronto con Will e Zarrillo. abbracciati sul palco di sanremese, è divertentissimo.

Zarrillo però non rinuncia a un messaggio di grande intensità una volta finita l'esibizione. Amadeus gli porge il microfono per fargli i complimenti e fargli godere l'ovazione del pubblico presente in teatro e Zarrillo spiega: "Doppiamo aver paura quando i nostri diritti e la nostra libertà non vengono rispettate". Altro applauso, ancora più commosso, anche se un velo di gelo scende sulla serata.