Arisa, seno strizzatissimo: incidente sexy in Eurovisione?

10 febbraio 2023 a

Colpo di teatro all'Ariston per l'esibizione di Gianluca Grignani e Arisa nella serata dei duetti. A dirigere l'orchestra che ha accompagnato l'inedito duo, che ha offerto al pubblico una rivisitazione di 'Destinazione Paradiso', insieme al direttore Enrico Melozzi si è presentato a sorpresa il maestro Beppe Vessicchio. Accolto da un'ovazione del pubblico, Vessicchio ha inscenato una gag insieme al collega, fingendo di 'litigarsi' la bacchetta. Il maestro, amatissimo dal pubblico, si è poi girato verso la platea dirigendo anche il pubblico che nel frattempo si era alzato in piedi per cantare insieme a Grignani e Arisa.





Da segnalare il "no" di Stefano Coletta, direttore di Rai 1, ad Arisa che gli chiedeva appunto di unirsi al coro, e le reazioni Twitter scatenate. Per Grignani, per qualcuno stonato e fuori tempo (ma c'è chi lo celebra come merita, "non è lui a non essere a tempo, è il tempo a non essere Gianluca". Parole sante) e per la stessa Arisa, assai aggressiva nel look, con il vestitino che lascia in bella mostra il seno ingombrante e strizzatissimo tanto da sfiorare un imbarazzante "incidente sexy" in eurovisione. E alla fine, per l'inedito duo, è un tripudio di entusiasmo in Rete e all'Ariston.