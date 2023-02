C'è posta per te, Renato Zero furioso: Maria, saltano tutti i piani

11 febbraio 2023 a

a

a

Mediaset ha deciso di mantenere la sua contro-programmazione alla Rai per questa edizione del Festival di Sanremo. E questa sera, 11 febbraio, quindi Maria De Filippi con C'è posta per te. La conduttrice e la produzione del programma sanno bene che potranno avere ascolti molto bassi anche perché non avranno ospiti di spicco da intervallare alle varie storie di persone "normali".

"Le leccata". Mai visto a Sanremo: Rosa Chemical, duetto a luci rosse | Video

In realtà, sembrava che per la messa in onda della puntata di stasera su Canale 5 ci fosse il grandissimo Renato Zero. Il famoso cantante romano è stato già qualche mese fa ospite delle registrazioni della trasmissione e la sua partecipazione, inizialmente, sarebbe dovuta andare in onda proprio l’11 febbraio. Ma attenzione perché secondo quanto riporta il sito di Davide Maggio, Renato Zero non avrebbe affatto gradito la messa in onda contro il Festival di Sanremo e sarebbe riuscito a convincere la produzione a non trasmetterlo proprio oggi, in concomitanza con la serata finale.

"Cosa c'era dentro il pacco bomba". La rivelazione di Fiorello, chi umilia

Intanto, a poche ore dalla messa in onda della trasmissione su Canale 5, l’ufficio stampa di Maria De Filippi ha pubblicato un comunicato ufficiale nel quale, a conferma di questa indiscrezione, non appare né il nome di Renato Zero né di altri ospiti vip. Insomma, prima o poi vedremo il cantante, ma non sarà oggi.