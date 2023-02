Chiara Ferragni "nuda" a Sanremo? Il prete: "Cosa faccio con questa foto"

11 febbraio 2023 a

Il monologo di Chiara Ferragni in completo nude look sul palco del Festival di Sanremo diventa un caso non solo televisivo e politico, ma pure "religioso". Merito di don Claudio Centa, parroco di Pez, località alpina in provincia di Belluno, assai attivo su Twitter anche durante le serate dell'Ariston. Tra un tweet sul Vangelo e una citazione di Papa Ratzinger sul valore della musica (anche quella pop), il parroco sociale verga un commentino al pepe sulla moglie di Fedez, che martedì scorso nella prima serata del Festival aveva rivendicato con orgoglio il diritto delle donne di esibire il proprio corpo, senza doversi sentir dare delle "tr***e", letteralmente.





Internet invaso dalle foto della Ferragni. Una la salvo e me la stampo: sarà il miglior rimedio per far sparire all’istante, quando sopraggiungono, le tentazioni della carne. — Claudio Centa (@ClaudioCenta1) February 8, 2023

Le parole della Ferragni hanno spopolato su Twitter e Instagram, insieme al vestito "finto-nudo integrale" della influencer e imprenditrice di moda. E don Claudio scrive, visibilmente stizzito: "Internet invaso dalle foto della Ferragni. Una la salvo e me la stampo: sarà il miglior rimedio per far sparire all’istante, quando sopraggiungono, le tentazioni della carne".

La vicenda, raccontata anche dal quotidiano locale Il Gazzettino, è diventata rapidamente virale per la gran quantità di risposte ricevute da don Claudio, che ha continuato a replicare con perfida ironia.

A chi gli condivide proprio la foto della Ferragni in abito "scandaloso", chiedendogli se sia questo lo scatto prescelto per sconfiggere i richiami della carne, don Carlo secco scrive: "Questa è il top". Quindi è il turno di un fotomontaggio che raffigura la Ferragni come un involtino di carne. Foto di pessimo gusto, accompagnato da questa didascalia: "Nutrirsi non è peccaminoso".

Il sacerdote tira dritto: "E' la volta che divento vegetariano". Gran finale con emoticon di risate fino alle lacrime, condividendo il pensiero di chi scrive: "Si può usare anche per gli esorcismi".