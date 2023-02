Colapesce e Dimartino a Fedez: "Devi tutto a tua moglie, pure Sanremo..."

11 febbraio 2023 a

a

a

Colapesce e Dimartino non usano giri di parole e tra il serio e il faceto mettono nel mirino Fedez. Ospiti a il "Muschio selvaggio", i due cantanti hanno lanciato qualche frecciatina a rapper protagonista di polemiche accesissime al Festival di Sanremo per i suoi attacchi al governo durante la sua esibizione sulla Costa Smeralda. Colapesce e Dimartino non hanno certo dimenticato il Festival del 2021 quando Fedez recuperò terreno in classifica a spese del duo di "Splash". In quell'edizione si parò di un'operazione di pressing social da parte di Chiara Ferragni che avrebbe avuto un peso poi nel risultato del televoto.

"Ma chi c***o sei?". Fedez e Anna Oxa, caos dietro le quinte del Festival

E così Colapesce e Dimartino affondano il colpo: "Tua moglie taggava continuamente…", dice Colapesce mentre il rapper cerca di mettere a tacere le accuse: "E allora… smettetela!". Il cantante siciliano però rincara la dose: "Sei passato dal diciassettesimo posto, al secondo… quant’era?". E ancora: "Manco ci hai cacati… eri là coi Mankesin tutto il tempo. Ci hai rovinato la carriera, potevamo essere a quest’ora all’Eurovision", tuonano i due cantanti. Fedez tenta la difesa: "Allora, io non sono arrivato secondo grazie a mia moglie". Ma la sua linea difensiva fa acqua da tutte le parti...