"Ma chi c***o sei". Fedez e Anna Oxa, caos dietro le quinte

In diretta Instagram con Chiara Ferragni prima e con Trash italiano poi, Fedez rivela un retroscena su Anna Oxa alla quale dà della "maleducata". Il rapper milanese mentre era in collegamento con la moglie ha fatto cenno a questo dietro le quinte ma lei gli ha consigliato di evitare. Fedez però non ce l'ha fatta. E poco dopo, in una diretta con Trash Italiano ha raccontato quanto accaduto.

I fatti sarebbero avvenuti durante la giornata di prove. E Fedez ha raccontato che Anna Oxa avrebbe saltato il proprio turno di attesa, superando dunque tutti gli altri artisti.

"C'era una scaletta di artisti che dovevano fare le prove. Lei è arrivata e ha saltato la scaletta: stavamo aspettando il nostro turno, ed eravamo in tanti. Lei è arrivata ed è passata davanti a tutti. È stata molto maleducata, volevo dirglielo ma l'ho vista e ho lasciato perdere. Domani lo saprà? Non me frega un ca***", ha proseguito Fedez che era "onestamente brillo".

Infine il rapper ha commentato: "Puoi essere David Bowie, puoi essere chi ca*** vuoi. Chi sei per scavalcare il posto agli altri che sono lì a lavorare tanto quanto te. Mia moglie mi ha detto che non devo dire così. È una grande artista e la rispetto, però ci sono dei comportamenti…".