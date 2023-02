Sanremo 2023, Grignani e la richiesta choc ad Arisa: "Sposami"

11 febbraio 2023 a

Proposta di matrimonio a Sanremo. Gianluca Grignani, al termine del duetto con Arisa, si è dichiarato alla collega. Intervistati da Rai Radio 2 i cantanti hanno parlato della performance sulle note di Destinazione paradiso. E non solo. "Quando l’ho incontrata ho detto era strana, dicevo fammi finire, ma l’Arisa che è dentro è questa qua, però partita con me non lo so perché. E poi dopo ogni secondo che passava, fino all’ultimo minuto che l’ho vista. Mi ha lasciato senza fiato cioè. Se non è eclettica non è in grado. Arisa è stata meglio di me non è facile stare dietro a me che a volte tendo ad essere improvvisare. Mi vuoi sposare?", ha chiesto senza mezzi termini.

Dall'altra parte però l'artista ha preferito non rispondere e proseguire: "Gianluca è un artista generoso perché non fa altro che farmi complimenti e darmi man forte. Io sono orgogliosa e onorata di aver passato questa cosa".

Ma Grignani a quel punto ha raccontato qualcosa in più sulla sua vita privata: "Da quando sono single ho una visione delle donne molto più aperta. Le comprendo nel loro intimo, cosa che prima non ero in grado perché sono un uomo e mi comporto di conseguenza. Le donne ti dicono solo quello che tu vuoi sentirti dire e quando lo capisci o lo capisci o non lo capirai mai. Questo cambia e a quel punto capisci tante cose delle donne. Significa che sono tanto innamorato delle donne".