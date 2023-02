Sanremo 2023, Ferragni "massacrata" per la corazza "d'oro": "Che c***"

11 febbraio 2023 a

Chiara Ferragni stupisce tutti. Un look davvero curioso quello della co-conduttrice di questa finalissima di Sanremo 2023. La Ferragni infatti si è presentata con un abito blu ma accompagnato da una sorta di bustino, di corazza sul petto color oro. E su questo corpetto che replica il suo petto il seno è in vista. E Gianni Morandi ha subito "allungato le mani": "Posso toccare? Ma cosa è?". Sui social però l'outfit della Ferragni non ha ricevuto certo i complimenti degli internauti: "Ma come c... è vestita la Ferragni?!".

E ancora: "Ha fuso tutto l'oro della dinastia per vestirsi?". Insomma i commenti non sono stati teneri. Certo la scelta dell'outfit della Ferragni è stata davvero azzardata. Ma nel suo stile provocatorio. Nel corso della prima serata era apparsa con un abito color carne che replicava il suo corpo con tanto di capezzoli in vista. Insomma i ferragnez sanno sempre come prvocare, soprattutto quando lavorano per "mamma Rai".