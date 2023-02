Sanremo, farsa Fedez: smascherato dalla regia

12 febbraio 2023 a

Il siparietto tra Rosa Chemical e Fedez potrebbe non essere stato improvvisato. I due hanno fatto scalpore all’Ariston, con il cantante in gara che è sceso in prima fila e si è messo a twerkare sul marito di Chiara Ferragni. L’esibizione si è conclusa con un bacio sul palco che ha subito infiammato il dibattito sui social.

Riguardando con più attenzione il momento in cui Rosa Chemical si è avvicinato a Fedez, si può notare la presenza di Marco Ferragni, padre di Chiara, avere già il telefono in mano, pronto a riprendere tutta la scena. Un’immagine che da alcuni è stata interpretata come un indizio del fatto che il siparietto sia stato studiato prima della finale. Dopo l’esibizione è scoppiato un altro caso: in un video che circola sui social, girato all’interno dell’Ariston in una pausa pubblicitaria, si vede un possibile chiarimento tra Fedez e la Ferragni dopo il bacio con Rosa Chemical.