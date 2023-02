Vanoni, “voglio parlare con Fedez”: altro terremoto a Sanremo

12 febbraio 2023 a

Ornella Vanoni è una pietra miliare della musica italiana. Lo conferma ancora una volta, semmai ve ne fosse bisogno, alla 73esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo Gino Paoli, spetta a lei chiudere il cerchio dei grandi “anziani”: lo fa alla grandissima, mostrando di conservare la tecnica e la voce sopraffina. La standing ovation è obbligata.

Tra l’altro notevoli anche i siparietti che la Vanoni regala con la sua spontaneità. Amadeus le ha infatti regalato un mezzo di carciofi anziché di fiori, dato che lei si era lamentata di quelli di Milano, che “fanno schifo”, mentre quelli di Sanremo “sono tanto buoni”. Quando però ha ricevuto effettivamente i carciofi, la Vanoni ha esclamato: “Siete più tirchi quest’anno”.

Non è finita qui, perché l’artista ha chiamato in causa anche Fedez, protagonista occulto di questa serata finale: “Voglio parlare con lui, ho una storia da raccontargli”. Chissà quale… Amadeus ha colto la palla al balzo per scherzare con il marito di Chiara Ferragni: “Stasera è la tua serata”.