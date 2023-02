Ornella Vanoni, il microfono è aperto: cala il gelo a Sanremo

12 febbraio 2023 a

a

a

Ultimo super ospite del Festival di Sanremo, Ornella Vanoni sale sul palco dell'Ariston a mezzanotte e ancora una volta mostra tutta la sua grinta e classe infinita cantando brani leggendari, come Eternità, Una ragione di più, ma anche L'appuntamento e Vai, Valentina. "Meno male che non sono in gara perché la gara mi fa morire", ha detto al termine dell'esibizione scherzando ma non troppo.

“Fatemelo vedere l'ultima volta”. Fiorello sfida Fdi: chi salta dopo Sanremo

Presentandola, Amadeus la avverte: "Poi ti regaleremo dei carciofi". "Ah bene qui sono buoni, a Milano fanno un po' schifo", la replica ironica della ex musa di Giorgio Strehler.

Sei Fedez e dopo essere stato twerkato e limonato da Rosa Chemical, ripreso da tua moglie, preso per il culo da Fiorello, sul palco dell'Ariston entra Ornella Vanoni e dice: "Dov'è Fedez? Devo parlare con Fedez! Ho una storia che lo riguarda!"



È ANDATA DA DIO, NO?#Sanremo2023 pic.twitter.com/tBfrLGlruG — Chiara (@PaneeCinismo) February 11, 2023



E quando Ama glieli porge per davvero ("Ecco i carciofi che ti avevo promesso, sono dieci") la Vanoni repli serafica: "Siete un po' tirchi sui carciofi". Quindi, con aplomb da diva, lascia la scena accompagnata a braccetto da Gianni Morandi. Il microfono è ancora aperto e la 88enne Ornella si lascia sfuggire con il collega e amico: "La gamba è ancora un po' così". Inimitabile.