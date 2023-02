Sanremo 2023, Mengoni e il fuorionda in radio: "Ti guardano tutti male"

12 febbraio 2023 a

Marco Mengoni ha trionfato a Sanremo. Dopo 10 anni il cantante ha conquistato la seconda vittoria al Festiva mettendo d'accordo quasi tutti. Ma in questo trionfo c'è un velo di amarezza che lo stesso Mengoni non ha voluto nascondere. E in queste ore dopo la vittoria, è diventato virale sul web un fuorionda del cantante in cui esprime un giudizio sui suoi colleghi a Sanremo. Mengoni è stato ospite di RTL 102.5, dove ha concesso un’intervista ai conduttori Jody Cecchetto e Paola di Benedetto. Nel corso della chiacchierata, pensando di non essere più in onda, il vincitore di Sanremo si è sfogato sul clima che si respirava a Sanremo: “Che pizza ragazzi essere il primo della classe, ti guardano tutti male, io la odio sta roba”. Il vincitore dunque si sarebbe sentito un po' messo da parte, isolato, nel corso di questa settimana che ha accompagnato la kermesse musicale. Insomma, dietro le quinte il clima sarebbe stato rovente e ben lontano dai sorrisi e dalle pacche sulle spalle come copione vuole.

Il figlio di Claudio Cecchetto, dopo aver ascoltato lo sfogo di Mengoni, ha subito replicando chiedendo se si riferisse agli altri artisti. E qui Mengoni si sarebbe lasciato andare: "Non si può venire a divertirsi e basta senza pensare alla classifica? In tranquillità per la musica e con la musica. Divertiamoci!”. Mengoni è apparso abbastanza amareggiato dall’atteggiamento dei colleghi. Insomma una nota stonata in un Festival che per Mengoni è stato perfetto.