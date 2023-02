Sanremo 2023, il retroscena sulla Meloni: "Hanno passato il segno"

12 febbraio 2023 a

a

a

"È stato passato il segno". Poche parole ma chiare. Sarebbe questa la frase pronunciata da Giorgia Meloni per commentare un Sanremo che in piena campagna elettorale per le Regionali ha cercato di avvelenare i pozzi. Secondo quanto riporta un retroscena del Corriere della Sera, il premier non avrebbe gradito questo Festiva politicizzato con attacchi feroci al governo ma soprattutto a ministri e viceministri. Il caso-Fedez è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. E così ora dalle parti di Fratelli d'Italia si pensa a un cambio di marcia. L'obiettivo è quello di cambiare i vertici Rai ma senza "traumi". La gestione del Festival è stata pessima e già nella giornata di ieri Fratelli d'Italia ha chiesto le dimissioni dei dirigenti che erano al corrente del testo cantato da Fedez con tanto di foto strappata del viceministro Bignami.

Il gestaccio e l'urlo dietro Amadeus: quello che nessuno ha notato | Video

Non si vuole però arrivare a un muro contro muro. Fuortes rischia di diventare un martire della sinistra e dunque le strade da percorrere, secondo il Corriere, potrebbero essere quelle che portano a una redistribuzione delle deleghe della direzione generale.

"Questa è la ferita più grande". Sanremo, la frase che scuote la Rai: scoppia il caso

Il mandato di Fuortes scade nel 2024 e salvo colpi di scena difficilmente il governo forzerà la mano. Ma dicerto chiederà a gran voce che il servizio pubblico rappresenti bene la realtà uscita fuori dalle urne. Che di certo non ha premiato i progressisti che sbavano per Fedez...