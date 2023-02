Verissimo, Al Bano e le parole choc su Romina Power: "Tutta la vita"

13 febbraio 2023 a

a

a

Al Bano si confessa. Ospite di Silvia Toffanin nella puntata di domenica 12 febbraio su Canale 5, il cantante ripercorre carriera e vita privata. "Quando io e Romina ci siamo sposati già sapevo che prima o poi il nostro matrimonio sarebbe finito - ammette sull'ex moglie -. Dentro di me dicevo: durerà un anno, due o tre anni non mi interessa, non voglio perdermi neanche un minuto senza di lei".

Al Bano fuori controllo sul palco? Sconcerto in Rai: ecco cosa si è scoperto

L'artista non nega di essere stato molto innamorato della Power, al punto che "mi piaceva tutto di lei e sapevo sin dall'inizio cosa sarebbe successo. Non immaginavo che il nostro matrimonio durasse trent'anni. Quando mi ha comunicato la decisione di volersi separare ero totalmente impreparato. Con lei avrei fatto quello che anche mio padre e mia madre hanno fatto, sarei rimasto con lei tutta la vita".

"Devi metterci la faccia": Al Bano Carrisi a valanga contro Zelensky

Nella loro relazione è subentrata anche una tragedia, la scomparsa della figlia Ylenia. Una notizia che ha messo a dura prova entrambi. "Ho tentato di bloccarla ma purtroppo non ci sono riuscito - dice oggi Al Bano confessando di aver avuto brutti presentimenti prima che la figlia partisse -. È il destino che comanda la tua vita, non sono riuscito a fare quello che avrei voluto e che qualsiasi padre avrebbe fatto. È l’unico grave rimpianto che ho dentro". Un rimpianto che non scomparirai mai. Da qui la richiesta alla conduttrice di parlare d'altro, "mi fa male ogni volta".