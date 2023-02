Fedez "sparito": voci pesantissime dopo la lite a Sanremo con la Ferragni

Roberto Tortora 13 febbraio 2023 a

a

a

Che fine ha fatto Fedez? Sono passate meno di 48 ore dalla fine del Festival di Sanremo 2023 e di Federico Leonardo Lucia non si ha più traccia… social. Nessuna stories Instagram, nessun post, nessun tag nemmeno da parte di qualcun altro che lo ha ripreso nelle classiche feste sanremese collegate alla kermesse canora. Il che è strano, perché in questi giorni il rapper è andato in onda dalla città dei fiori anche con il suo Muschio Selvaggio.

L’ultima immagine che conserviamo è piuttosto forte: il bacio intenso con il rapper in gara Rosa Chemical sul palco dell’Ariston ed il conseguente siparietto, post-esibizione del cantante gender fluid, con la moglie Chiara Ferragni, spiazzata da ciò che aveva appena visto. Tutti hanno notato poi il viso sconvolto e gli occhi lucidi di Fedez, come se avesse discusso con la moglie. Cui, probabilmente, non è andata a genio “la performance” di Rosa Chemical che, prima di agganciare le sue labbra (e forse qualcos’altro) a quelle di suo marito, gli aveva praticamente twerkato addosso, quando Fedez era seduto in prima fila all’Ariston in occasione della serata finale. Inevitabile la discussione successiva tra i Ferragnez, catturata da un video che li vede andar via insieme abbastanza animati dietro le quinte.

In attesa del prossimo “squillo” social, Chiara Ferragni ha riposo i suoi abiti eccentrici ed è tornata dai suoi figli a Milano, nell’appartamento di City Life, e nelle sue ultime due stories non c’è traccia di Fedez. Può darsi anche che la Ferragni, co-conduttrice per due serate, la prima e l’ultima, non abbia gradito che Federico gli abbia praticamente preso la scena, prima con l’esibizione “politica” sulla Costa Smeralda ancorata al porto di Sanremo, poi con la serata cover in cui ha duettato con gli Articolo 31, infine con la finale “hot” con Rosa Chemical. Insomma, è il caso di dire che tra moglie e marito non bisognerebbe mai mettere… il Festival!