Venditti attacca Mattarella: "Se fosse stato là..."

Polemiche su polemiche per il Festival di Sanremo. L'ultima è quella sollevata da Antonello Venditti, "padre artistico" di Ultimo che sul palco dell'Ariston ha portato il brano Alba. Come riporta Dagospia, quando il conduttore, Amadeus, ha annunciato il suo quarto posto, "la sala stampa è esplosa in un boato" e quindi il cantante, poi ospite di Mara Venier a Domenica in, nella puntata del 12 febbraio, ha deciso di non parlare con i giornalisti. Quindi, dopo aver cantato la sua "Alba" e aver fatto una chiacchierata con la conduttrice, se ne è andato via.

Ma in un video pubblicato sul suo profilo Instagram, Antonello Venditti ha voluto sottolineare la bellezza del brano che Ultimo ha portato all’Ariston: "Un capolavoro. La gara? Non mi interessa, sono altre le gare da vincere. De Gregori? A parlargli di Sanremo gli viene l’orticaria e pure a me. Il fatto che sul palco dell’Ariston possano parlare tutti tranne Zelensky mi fa venire dei dubbi. C’è stato il momento bellissimo sulla Costituzione di Benigni con Mattarella", conclude il cantautore romano, "ma poi il capo dello Stato se ne è andato. Alla Scala se ne sarebbe andato dopo cinque minuti?”