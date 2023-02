Elodie, clamorosa lezione a Mengoni sulle donne: "Magari piacciono meno"

Roberto Tortora 14 febbraio 2023 a

Le donne di Sanremo 2023 contro Marco Mengoni. E per Giorgia Parole dette male non è più soltanto il brano portato in gara al Festival di Sanremo appena conclusosi e che si è piazzato al sesto posto. Ora è anche la sintesi di un pensiero non corretto che il primatista della competizione canora ha espresso sul palco dell’Ariston, al momento di ricevere il prestigioso “Leone d’oro”. L’autore di Due Vite, infatti, ha voluto dedicare la vittoria alle donne che hanno partecipato alla kermesse canora e che non erano presenti nella cinquina finale. Concetto ribadito, poi, anche in conferenza stampa, durante la quale ha mostrato di nuovo il dispiacere per non aver avuto sul palco nessuna artista e affermato la necessità di un cambiamento nel Paese.

La prima ad esprimere una posizione differente è, come detto, Giorgia, vincitrice del Festival nel 1995 con il brano Come saprei: “Si tratta di cicli storici. Ci sono meno donne in classifica e allora significa che se non siamo arrivate nella cinquina il problema riguarda le canzoni e non il genere. O almeno io credo sia così. Probabilmente doveva andare così, il pubblico da casa ha ritenuto opportuno votare chi è arrivato lassù. Per questo non lo sento come un affronto nei confronti delle donne che hanno partecipato quest’anno”. Per sostenere la sua tesi, Giorgia ha fatto l’esempio Bellissima, canzone di strepitoso successo di Annalisa e anche di Elodie, le cui creazioni sonore negli ultimi anni sono sempre ai vertici delle classifiche.

Giorgia non è l’unica ad andar contro il pensiero di Marco Mengoni, perché proprio Elodie, ospite di Mara Venier a Domenica In nella puntata post-sanremese, ha ribadito: “Donne fuori dalla Top 5? È un problema che si può risolvere. Marco è stato carinissimo. Non è una questione di genere per forza, magari sono piaciute di meno”. Sullo stesso carro sia Paola&Chiara sia Madame, che si sono espresse sul tema, invece, a “La Vita In Diretta”. L’unica ad aver dimostrato un minimo di rammarico è stata Claudia Lagona, in arte Levante: “Ci ho sperato fino alla fine. Ma non per me, perché la mia posizione in classifica è sempre stata molto in là. Però, credevo in Madame. Sai, non so cosa pensare. Quasi tutte le donne in classifica credo siano stati poco rassicuranti”.

Quanto ai dati, i fatti danno ragione a Marco Mengoni, perché, in effetti, l’ultima vittoria al Festival di Sanremo portata a casa da una cantante donna risale al 2014, quando Arisa si aggiudicò la vittoria con Controvento. Da quell’anno in poi, sul podio sono salite soltanto due soliste: Annalisa nel 2018 con Il Mondo Prima Di Te ed Elisa, l’anno scorso, con la canzone O Forse Sei Tu.