Lorella Cuccarini da morire a 57 anni: le ultime (piccantissime) foto

Lorella Cuccarini è apparsa in forma smagliante durante la serata duetti del Festival di Sanremo dove ha cantato insieme a Olly che era in gara. La ballerina, che ha 57 anni, si è presentata sul palco dell'Ariston con un vestitino nero corto che metteva in risalto le sue gambe toniche e perfette lasciando tutti di sasso. La Cuccarini ha quindi cantato e ballato il suo vecchio successo "La notte vola" come se gli anni - ben 35 - non fossero mai passati. Ma qual è il suo segreto di bellezza e di giovinezza? A svelarlo è stata la stessa Lorella in una intervista, qualche tempo fa, a Vanity Fair.

"La regola fondamentale per me è la costanza: fare anche poco, ma tutti i giorni. In quest'ultimo anno alterno lezioni di Metabolico e di Calisthenics, due discipline che si avvicinano molto alla preparazione atletica per la ginnastica artistica: un’ora al giorno. Altro consiglio è quello di camminare. Se non si ha tempo per andare in palestra, basta una mezz’ora al giorno, ad una bella andatura: è un toccasana. Inoltre, io per stare in forma e mantenere alto il metabolismo, mangio 5 volte al giorno".