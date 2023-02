Amadeus? "Quanto guadagnerà grazie a Chiara Ferragni": cifre-choc

14 febbraio 2023 a

L’Italia inizia a trasformarsi in una Repubblica fondata su… Instagram. Ironia a parte, non è passata inosservata la massiccia, gratuita e a tratti inquietante promozione spinta del social di Zuckerberg durante il Festival di Sanremo 2023. A guadagnarci è stato soprattutto Amadeus, che grazie alla spinta di Chiara Ferragni ha quasi raggiunto i 2 milioni di follower: non si tratta solo di immagine, tutto questo successo social può essere sfruttato a livello commerciale.

Nelle due serate in cui la Ferragni è stata co-conduttrice - ovvero la prima e l’ultima - si sono sprecati i riferimenti a Instagram e soprattutto al boom del nuovo profilo di Amadeus, che finora era rimasto nell’ombra social, condividendo soltanto un account con la moglie. Marco Zonetti su Dagospia ha sottolineato i vantaggi che il conduttore di Sanremo potrà trarre dalla pubblicità fatta a Instagram davanti a oltre dieci milioni di telespettatori. I guadagni possono infatti essere elevati per chi è particolarmente seguito: una “celebrity” del calibro di Amadeus può ricevere compensi molto importanti per un singolo contenuto sponsorizzato.

“Per esempio - sottolinea Zonetti su Dagospia - Chiara Ferragni e Fedez guadagnano rispettivamente 50mila euro lei e 30mila euro lui per ogni post. I numeri dei seguaci di Amadeus, per il momento, non sono al livello di quelli dei Ferragnez, ma senz'altro grazie alla promozione di Sanremo (e della Rai, pagata da noi) ora egli può iniziare a guadagnare cifre considerevoli”.