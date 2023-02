Uomini e Donne, clamoroso appello: "Meloni, ti prego fai qualcosa". Dopo il dramma a Napoli...

15 febbraio 2023 a

a

a

Uno strano incrocio: si parte da Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5, e si arriva fino a Palazzo Chigi, a Giorgia Meloni. Nel dettaglio stiamo parlando di Alessandra Pierelli, indimenticabile e indimenticata corteggiatrice di Uomini e Donne, che si è spesa in un vero e proprio appello rivolto alla presidente del Consiglio, direttamente dalla sua pagina Instagram.

Lei è la ex fidanzata di Costantino Vitagliano, oggi è lontana dal piccolo schermo, ed è rimasta sconvolta da un atroce episodio di cronaca avvenuto a Napoli. Infatti la Pierelli ha sentito in radio di quanto accaduto in un commissariato di polizia in centro a Napoli, dove un balordo ha tenntato di ferire un agente alla gola dopo che il patrigno lo aveva denunciato per una lite familiare in cui la madre era stata ferita.

"A C'è Posta per te è accaduto qualcosa di strano": l'incredibile retroscena

L'assalitore, probabilmente sotto effetto di droghe, si è scagliato contro il compagno della madre tentanto di colpirlo alla gola, per poi ferire l'agente. A quel punto un secondo poliziotto ha sparato per difendere il collega, uccidendo l'assalitore, un ragazzo di trent'anni morto sul colpo. Il poliziotto che ha sparato ora risulta indagato per omicidio colposo.

E così, ecco l'appello della Pierelli a Meloni: "Appena sentita alla radio...", ha premesso riassumendo la storia. "Adesso l'agente è indagato. A me è venuto da ridere, la pazzia. Ma dove viviamo? Ti prego Giorgia Meloni, fai qualcosa!", ha concluso l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.