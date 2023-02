Fedez indecente con Stefano Coletta: "Voglio limonarti"

15 febbraio 2023 a

Ossessionato dal far parlare di sé, quasi bulimico in tal senso, dopo i "fasti" - si fa per dire - del Festival di Sanremo 2023, Fedez non perde occasione per spararla grossa. Come se la sceneggiata contro Galeazzo Bignami e Roberto Calderoli alla kermesse dell'Ariston non bastasse. Come se twerking e bacio in bocca con Rosa Chemical - e la finta che non ci fosse nulla di organizzato - ancora non fossero sufficienti.

Già, perché il marito di Chiara Ferragni (la quale sarebbe infuriata per come lui le ha rubato la scena nei giorni di Sanremo, dove la influencer era protagonista sul palco), ha pensato bene di sfruttare anche San Valentino, la festa degli innamorati, per consegnare agli italiani la sua ultima "perla" (e anche in questo caso, va da sé, si fa per dire).

Stiamo infatti parlando del "Fedez-pensiero" per San Valentino, un pensierino partorito ieri, 14 febbraio, in cui il rapper gioca ancora sul suo bacio in bocca e tira in ballo Stefano Coletta, nel mirino dopo quanto accaduto al Festival.

"Ragazzi devo fare delle confessioni, vorrei baciare in bocca il direttore di Rai 1 , Coletta". E già c'è un errore: Coletta è infatti direttore dell'intrattenimento prime-time Rai, non del primo canale. "Sì - riprende Fedez -, vorrei baciare in bocca Coletta. Per fare una cosa fatta bene dovrei dirgli posso darti un bacio in bocca? Perché siccome si è dissociato da me, io invece vorrei associarmi a lui. Cioè lui si è dissociato dal gesto che ho fatto, io invece vorrei associarmi a lui con un bel limone", ha concluso Fedez. Più che provocatore, ridicolo.