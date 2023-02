Ilary Blasi, sola a San Valentino? La foto-sfregio di Totti

15 febbraio 2023 a

Francesco Totti e Noemi Bocchi sempre più innamorati. A confermarlo sono state alcune Stories pubblicate nelle scorse ore dalla flower designer, che sul suo profilo Instagram ha condiviso una serie di contenuti con il suo nuovo fidanzato. In occasione di San Valentino, la coppia ha deciso di passare la festa degli innamorati insieme, andando in treno verso una romantica destinazione.

Noemi Bocchi ha pubblicato prima un selfie con il suo nuovo compagno e poi ha condiviso una storia dove è possibile vedere il letto dell’hotel dove hanno alloggiato con la scritta “io e te” composta da petali di rosa. In un video, poi, si sente Noemi che dice “Amore che hai trovato?” rivolta a Francesco Totti. E quest'ultimo risponde: “Ciao ragazzi, volevo salutarvi perché mi mancate tantissimo”. E subito dopo mostra una sorta di scultura di colore rosso con la forma di un dito medio. Un bel “vaffa”, forse per quei follower un po’ troppo impiccioni. Questi ultimi contenuti, comunque, spazzano via le voci su una presunta crisi fra i due.

Se Totti ha trascorso San Valentino insieme alla sua nuova fiamma, Ilary Blasi invece è rimasta a casa insieme alle sue due figlie, Chanel e Isabel. Le tre avrebbero mangiato insieme del sushi take away. Nessuna traccia di Bastian, l'imprenditore tedesco con cui la conduttrice si frequenta.