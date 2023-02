Diletta Leotta, il video del mistero: "Incinta", tam tam impazzito

16 febbraio 2023 a

Diletta Leotta è incinta? Le voci si rincorrono da qualche giorno e i fan si chiedono cosa sia successo dopo un video sospetto sui social. È stata la stessa Leotta a insospettire tutti con una clip pubblicata sui social network in cui si intravede un pancino che ha dato il via a un terremoto di voci e indiscrezioni. La gravidanza, tuttavia, non è stata confermata né smentita dalla Leotta e da Karius, il suo attuale compagno.



Ma a dare qualche conferma sulla notizia sarebbero invece alcune fonti vicine alla coppia, come ha rivelato anche la giornalista e regina del gossip Deianira Marzano. Però in questo momento i dubbi cominciano ad aumentare. Infatti la stessa Leotta ha pubblicato alcune foto su Instagram, direttamente dalla riviera di Sanremo, nei quali non c'è alcun accenno a un pancione che possa far pensare a una gravidanza. Bisognerà dunque attendere qualche giorno per capire come stanno davvero le cose. Karius e Diletta potrebbero confermare tutto oppure smentire. Ma intanto i fan sui social si sono scatenati e l'attesa per un possibile fiocco rosa o azzurro in arrivo impazza a colpi di post, commenti e stories.