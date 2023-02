Blanco "è indagato": terremoto su Sanremo, di cosa è accusato

16 febbraio 2023 a

La notizia più surreale del giorno è sicuramente l’apertura di un fascicolo nei confronti di Blanco, un “pericolosissimo” criminale che ha osato prendere a calci i fiori sul palco dell’Ariston. La sua esibizione finita male a Sanremo 2023 ha fatto molto discutere, tanto da diventare un vero e proprio caso, ma sembra a dir poco eccessivo che adesso il cantante sia indagato con l’accusa di danneggiamento.

Tutto questo perché la Procura di Imperia ha accolto l’esposto presentato dal Codacons lo scorso 8 febbraio: la richiesta era di procedere nei confronti di Blanco. Se ne poteva fare tranquillamente a meno, anche perché il caso era stato archiviato nel giro di un paio di giorni. Il cantante era stato invitato a esibirsi con il suo ultimo singolo, intitolato L’isola delle rose, ma a un certo punto si è arrabbiato e si è sfogato prendendo a calci le composizioni floreali. “Non sentivo in cuffia - ha spiegato - non potevo cantare. Ma almeno mi sono divertito, la musica è anche questo”.

Blanco avrebbe dovuto rotolare tra le rose e non distruggerle, ma si è poi scusato per il suo colpo di testa, che comunque ha fatto gioco a Sanremo, dato che se ne è parlato moltissimo. Sembra quindi stonata l’indagine, che il Codacons vorrebbe estendere anche alla Rai “allo scopo di accertare se vi siano state possibili complicità da parte dell'organizzazione del Festival di Sanremo, in considerazione delle notizie apparse sui mass media secondo cui il gesto di Blanco all'Ariston non sarebbe stato imprevisto”.