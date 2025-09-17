Jannik Sinner, il dubbio di Santopadre: "Sicuri che...", cosa non torna

Vincenzo Santopadre non ha dubbi: nella finale degli US Open abbiamo visto un Carlos Alcaraz “effettivamente devastante”, capace di eccellere sotto ogni aspetto — fisico, tattico, mentale. Eppure, anche Jannik Sinner è uscito dall’evento con meriti notevoli. “L’ho visto comunque protagonista di un percorso di altissimo livello”.
Quando si parla di Sinner, Santopadre riconosce che non tutto è stato perfetto: “Qualcosina meglio avrebbe potuto farla, a partire dal servizio”. Eppure, il bilancio rimane impressionante: fino alla finale, il giovane azzurro ha lasciato per strada solo due set. “Questo la dice lunga. Tutte vittorie nette: vuol dire che sei di un livello superiore agli altri”. Sul piano fisico e mentale, Santopadre solleva qualche dubbio: “Siamo sicuri che Jannik fosse al 110%?”, chiede, riferendosi anche al fastidio muscolare accusato in semifinale. Nonostante tutto, la prestazione generale di Sinner resta “eccezionale sotto tutti i punti di vista”.
Un momento che ha colpito particolarmente il coach è stato il messaggio post finale di Sinner: “pronto a perdere delle partite”, sacrificare risultati pur di sperimentare qualcosa di nuovo. “È forse uno dei più bei messaggi sportivi che un atleta possa mandare”. Per Santopadre, questo segna una lezione di umiltà e una prova della grandezza futura di Sinner: “uno se lo dovrebbe tatuare”. Quanto al panorama tennistico italiano, Cobolli e Musetti emergono come protagonisti in crescita. Cobolli ha sorpreso per i risultati inattesi a Wimbledon, mentre Musetti resta un candidato serio per le Finals: “Potenzialità enormi” che meritano attenzione nonostante l’ombra di Sinner.