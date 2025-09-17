Jannik Sinner, il dubbio di Santopadre: "Sicuri che...", cosa non torna

Vincenzo Santopadre non ha dubbi: nella finale degli US Open abbiamo visto un Carlos Alcaraz “effettivamente devastante”, capace di eccellere sotto ogni aspetto — fisico, tattico, mentale. Eppure, anche Jannik Sinner è uscito dall’evento con meriti notevoli. “L’ho visto comunque protagonista di un percorso di altissimo livello”.

Quando si parla di Sinner, Santopadre riconosce che non tutto è stato perfetto: “Qualcosina meglio avrebbe potuto farla, a partire dal servizio”. Eppure, il bilancio rimane impressionante: fino alla finale, il giovane azzurro ha lasciato per strada solo due set. “Questo la dice lunga. Tutte vittorie nette: vuol dire che sei di un livello superiore agli altri”. Sul piano fisico e mentale, Santopadre solleva qualche dubbio: “Siamo sicuri che Jannik fosse al 110%?”, chiede, riferendosi anche al fastidio muscolare accusato in semifinale. Nonostante tutto, la prestazione generale di Sinner resta “eccezionale sotto tutti i punti di vista”.