Mara Venier fa fuori Katia Ricciarelli: caso-Pippo Baudo, sviluppi clamorosi

Una bufera. Che costa cara alla Ricciarelli: era attesa per la prima puntata di Domenica In dedicata proprio a Baudo, ma la conduttrice, Mara Venier , ha scelto di tenerla lontana dallo studio. La padrona di casa della trasmissione all’Ansa ha rivelato senza troppi giri di parole di non aver apprezzato alcune parole dell’ex soprano: "Voglio molto bene a Katia, l’ho accompagnata alla camera ardente. Non sono dispiaciuta per il fatto che sia andata a Verissimo, ma per le cose che ha detto . Pippo non avrebbe voluto tutto questo", ha sottolineato Zia Mara.

La nuova edizione di Domenica In, in partenza il 21 settembre con una puntata speciale in memoria di Pippo Baudo , arriva sull'onda lunga delle clamorose polemiche degli ultimi giorni. Si parla delle accuse di Katia Ricciarelli a Dina Minna , segretaria del compianto Pippo Baudo: secondo quanto sostenuto dall'ex moglie, la segretaria le avrebbe impedito di avvicinarsi all'icona della tv italiana, di salutarla. E ancora, la Ricciarelli ha reso pubblico tutto il suo disappunto per la scelta del conduttore di riservare alla Minna un'eredità pari a quella dei figli.

Un’affermazione che mostra la volontà della conduttrice di prendere le distanze e di riportare l’attenzione sul legame autentico vissuto da Baudo negli ultimi decenni. Venier ha infatti voluto ribadire il ruolo centrale di Dina Minna: "Ho un grande affetto per Dina, trovo che si meriti tutto e che giustamente Pippo abbia pensato a lei".

La presentatrice ha infine respinto l’idea che il grande mattatore fosse stato isolato dalla sua compagna: "Non sono d’accordo sul fatto che Dina lo avesse allontanato da tutti: chiamavo Dina e lui mi richiamava, o interveniva in collegamento. Pippo aveva rapporti con chi voleva averli", conclude Mara Venier. Niente Ricciarelli alla prima stagionale, dunque. In studio, tra gli altri, sono stati annunciati Al Bano, Giorgio Assumma, Ninni Pingitore e Massimo Giletti.