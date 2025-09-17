Juventus, bordata di Del Piero contro Tudor: "Da ogni posizione"

Va bene il pareggio acciuffato all'ultimo minuti, con una rimonta che è già storia. Ma la Juventus nelle ultime due partite - quelle contro Inter e Borussia Dortmund - ha subito sette reti, di cui cinque da fuori area. Un dato allarmante, dato che storicamente in Italia i campionati si vincono con la miglior difesa. Ne è consapevole Alessandro Del Piero che, intervenendo nel post partita di Sky Sport, ha spiegato qual è il problema principale che Igor Tudor deve risolvere per riportare in alto la Vecchia Signora.
"La Juve gioca con due centrocampisti - ha sottolineato la leggenda bianconera -. Se a turno Thuram o Koopmeiners si sganciano in avanti quella zona resta scoperta. Difesa e centrocampo bassi, provano a fare densità, ma oggi c'erano giocatori che tiravano da ogni posizione, calciano mine. Serve lavorare su questa dimensione - ha proseguito Pinturicchio -, chiaro se questo raccordo lo devono fare solo 2 a centrocampo da qualche parte paghi. A volte vedi gol evitabili, ma il calcio è anche un po' cambiato. Il quarto gol di Kelly ad esempio: prima il difensore poteva fare lavoro sporco che oggi non puoi. O prendi il tempo o altrimenti se ti comporti così ti danno rigore contro".
Subito dopo sono arrivati i complimenti a Kenan Yildiz, l'astro nascente della Vecchia Signora che proprio contro il Borussia ha replicato una delle perle che resero celebre Alessandro Del Piero. "Complimenti, per la partita, il gol che hai fatto è strepitoso. Ne sono felice perché anche a me piaceva segnare così", ha detto Del Piero riferendosi al talento turco.