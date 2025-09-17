Juventus, bordata di Del Piero contro Tudor: "Da ogni posizione"

Va bene il pareggio acciuffato all'ultimo minuti, con una rimonta che è già storia. Ma la Juventus nelle ultime due partite - quelle contro Inter e Borussia Dortmund - ha subito sette reti, di cui cinque da fuori area. Un dato allarmante, dato che storicamente in Italia i campionati si vincono con la miglior difesa. Ne è consapevole Alessandro Del Piero che, intervenendo nel post partita di Sky Sport, ha spiegato qual è il problema principale che Igor Tudor deve risolvere per riportare in alto la Vecchia Signora.

"La Juve gioca con due centrocampisti - ha sottolineato la leggenda bianconera -. Se a turno Thuram o Koopmeiners si sganciano in avanti quella zona resta scoperta. Difesa e centrocampo bassi, provano a fare densità, ma oggi c'erano giocatori che tiravano da ogni posizione, calciano mine. Serve lavorare su questa dimensione - ha proseguito Pinturicchio -, chiaro se questo raccordo lo devono fare solo 2 a centrocampo da qualche parte paghi. A volte vedi gol evitabili, ma il calcio è anche un po' cambiato. Il quarto gol di Kelly ad esempio: prima il difensore poteva fare lavoro sporco che oggi non puoi. O prendi il tempo o altrimenti se ti comporti così ti danno rigore contro".