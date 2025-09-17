Jasmine Paolini, l'appello spiazza il pubblico: "Gentilmente, puoi tradurlo?"

L’Italia del tennis femminile, campione in carica, ha raggiunto le semifinali della Billie Jean King Cup Finals superando la Cina al termine di due match intensi e combattuti. Dopo la rimonta di Elisabetta Cocciaretto nel primo singolare, è stata Jasmine Paolini a firmare la vittoria decisiva contro Wang Xinyu, numero 34 del mondo, al termine di una battaglia durata quasi tre ore.

Paolini ha mostrato grinta e carattere, riuscendo a ribaltare una sfida che sembrava compromessa più volte. Al termine del match, l’azzurra si è lasciata andare a un’intervista brillante e coinvolgente, regalando sorrisi e lanciando anche un appello al pubblico: “Spero che possiate tornare per la prossima partita e per le semifinali di venerdì”. Per essere sicura che il messaggio arrivasse chiaro, si è rivolta direttamente al traduttore: “Lo puoi tradurre gentilmente? Grazie. Grazie anche al pubblico cinese”.