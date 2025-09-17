Libero logo
Jasmine Paolini, l'appello spiazza il pubblico: "Gentilmente, puoi tradurlo?"

di Lorenzo Pastugliamercoledì 17 settembre 2025
L’Italia del tennis femminile, campione in carica, ha raggiunto le semifinali della Billie Jean King Cup Finals superando la Cina al termine di due match intensi e combattuti. Dopo la rimonta di Elisabetta Cocciaretto nel primo singolare, è stata Jasmine Paolini a firmare la vittoria decisiva contro Wang Xinyu, numero 34 del mondo, al termine di una battaglia durata quasi tre ore.

Paolini ha mostrato grinta e carattere, riuscendo a ribaltare una sfida che sembrava compromessa più volte. Al termine del match, l’azzurra si è lasciata andare a un’intervista brillante e coinvolgente, regalando sorrisi e lanciando anche un appello al pubblico: “Spero che possiate tornare per la prossima partita e per le semifinali di venerdì”. Per essere sicura che il messaggio arrivasse chiaro, si è rivolta direttamente al traduttore: “Lo puoi tradurre gentilmente? Grazie. Grazie anche al pubblico cinese”.

Nel commentare la sua prestazione, Paolini ha sottolineato quanto sia stato difficile giocare contro le padrone di casa: “Ho cercato di restare concentrata su ciò che mi diceva il mio team e sul sostegno del nostro pubblico. Ho lottato per chi era in panchina, per i tifosi e per il mio Paese”. Con questa vittoria, Jasmine ha trascinato l’Italia tra le prime quattro, mostrando ancora una volta quanto tenga alla maglia azzurra. Ora, con entusiasmo e determinazione, la squadra si prepara ad affrontare le semifinali con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

Jasmine Paolini sconvolta da Sinner-Musetti: "Sembra normale, ma..."

Jasmine Paolini, il piano contro Coco Gauff ha funzionato: ecco perché

Jasmine Paolini in crisi, Raffaella Reggi svela: cosa c'è dietro

"Jasmine Paolini deve guardarsi allo specchio": bomba sull'azzurra in crisi

Roberto Tortora