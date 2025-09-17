Reazione a Catena, l'arbitro fa esplodere la polemica: cosa è successo

Eccoci qui, ancora una volta nel regno di Pino Insegno, a Reazione a Catena, il quiz in onda ogni sera su Rai 1, ora tornato nella collocazione pre-serale, dove continua a macinare ascolti da record. Eccoci al gioco delle parole e dei loro legami. La puntata in questione è quella di mercoledì 17 settembre.

I campioni in carica sono le Matricole, terzetto composto da Matteo, Andrea e Tommaso, che alla vigilia si è confermato al vertice pur tra qualche difficoltà, così come ricordato da Insegno presentandoli. A sfidarli, ecco Le Luminarie, Paola, Antonella ed Ester. Tre ragazze che vengono da Pisa anche se, spiegano, due di loro sono calabresi, precisamente di Catanzaro e Crotone. "Luminarie perché laureate tutte e tre in ingegneria biomedica e lavoriamo a Pisa", spiegano.

Dunque, che la sfida abbia inizio. Così come ha inizio a tempo record anche la polemica, che come sempre quando si parla di Reazione a Catena monta sui social in generale e su X in particolare, laddove si raduna il popolo che commenta in presa diretta quanto accade in studio.

Il punto è che in uno dei primi giochi, una delle prime catena, bisogna azzeccare una parola che inizia con la "a" e che si lega a "richiamo". Le Luminarie azzardano: "Avviso". Sbagliato. Dunque le Matricole, che tentano con "arringa". Altro errore. A quel punto la parola da indovinare si arricchisce di una b, insomma inizia per "arb". E le Luminarie azzeccano dopo un breve conciliabolo: "Arbitro". "Siete esperte di sport, eh?", commenta Pino Insegno.