Michelle Impossibile, Hunziker e Ramazzotti? Tam-tam impazzito: si dice che...

Tutto pronto, si scaldano i motori per l'attesissimo ritorno di Michelle Hunziker con il suo Michelle Impossibile, lo show che condurrà su Canale 5 a partire dal prossimo 22 febbraio. Dopo l'enorme successo della scorsa stagione, la conduttrice italo-svizzera è chiamata al bis. E nel frattempo filtrano le anticipazioni su quello che vedremo, rilanciato dal sempre informatissimo davidemaggio.it.

E c'è un ospite che, più di tutti gli altri, colpisce e fa schizzare l'attesa: Eros Ramazzotti, l'ex marito che già nella prima stagione di Michelle Impossibile fu ospite della Hunziker. I due si diedero anche un bacio che scatenò lunghissime speculazioni. Per certo i rapporti tra Michelle ed Eros sono tornati buoni, anzi ottimi. I genitori di Aurora Ramazzotti, insomma, non si sono mai allontanati. Ragione per la quale ancora oggi, in molti, sperano in un clamoroso ritorno di fiamma.

Per la precisione, lo scorso anno fu Eros a baciare sulle labbra la Hunziker, il tutto prima di esibirsi con Più bella cosa, uno dei suoi brani più celebri e che fu scritto proprio per Michelle. Insomma, staremo a vedere cosa accadrà quest'anno.

Dunque le anticipazioni sugli altri ospiti: ci saranno gli Articolo 31 freschi di reunion anche sanremese, dunque Belen Rodriguez. E ancora Claudio Bisio, Il Volo, Loredana Bertè, Max Pezzali, Pierfrancesco Favino, Piero Chiambretti e Pio e Amedeo. Un cast ricchissimo per quello che potrebbe essere un successo annunciato.