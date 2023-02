Sanremo, le follie di Fedez e Blanco? "600mila euro a carico dei contribuenti"

16 febbraio 2023 a

È passata quasi una settimana dalla finale, eppure si continua a parlare del Festival di Sanremo. Non solo di Fedez, del bacio con Rosa Chemical e della presunta crisi con Chiara Ferragni, ma anche della bravata di Blanco, che addirittura risulta essere indagato dalla Procura di Imperia per danneggiamento: decisamente troppo, dato che per quanto possa aver sbagliato il cantante non ha poi commesso nulla di così scandaloso, o almeno non tanto da meritare un’inchiesta seria.

Nel frattempo Pinuccio di Striscia la Notizia ha intervistato Massimiliano Capitanio, commissario Agcom, che ha rivelato che per due episodi specifici la Rai corre un grosso rischio. Nel mirino sono finiti due episodi: appunto il bacio tra Fedez e Rosa Chemical e la “sbroccata” di Blanco contro l’allestimento floreale che era presente sul palco dell’Ariston al momento della sua esibizione. “Secondo indicazioni europee il minore va tutelato fino alle ore 23. In caso di violazione la Rai rischia una sanzione fino a 600mila euro”, ha spiegato Capitanio.

I due episodi controversi sono entrambi avvenuti prima della mezzanotte e quindi non sarebbero stati tutelati i minori. A finire sotto accusa c’è anche la pubblicità, a tratti “estrema”, che è stata fatta a Instagram durante le serate del Festival, specialmente quelle in cui era coinvolta Chiara Ferragni: “L’Agcom ha il compito di tutelare l’utente che deve essere informato se in quel momento è in corso la pubblicità. Noi non abbiamo visto scritte in sovraimpressione, non è stato comunicato. Quindi se verrà fatto un esposto verificheremo se si tratta effettivamente di pubblicità occulta”.