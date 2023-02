Alessia Marcuzzi massacra l'hater: "Ma cosa stai dicendo? Senza senso..."

16 febbraio 2023 a

Da due giorni si è chiusa la prima edizione di Boomerissima, il programma condotto su Rai 2 da Alessia Marcuzzi e accolto da un ottimo riscontro in termini di share. E così, in attesa di tornare in tv, la Marcuzzi si è spesa in un appello pubblicato su Instagram, chiedendo di donare quel che si può per le popolazioni colpite dal terribile terremoto in Turchia e Siria.

"Doniamo ora su Unicef, grazie", ha scritto Alessia Marcuzzi. Parole semplici e sentite. Parole sulle quali però, il fesso di turno, ha voluto eccepire e fare polemica. Per inciso, a corredo del post la conduttrice ha aggiunto un video, toccante, in cui spiega di essere vicina, nei modi in cui può farlo, a chi sta soffrendo per la sciagura.

Ma come detto, gli idioti sono sempre in agguato. E così qualche utente ha puntato il dito contro la Marcuzzi, perché si sarebbe spesa nell'appello troppo tardi. Una fesseria, totale, che ha fatto schizzare la Marcuzzi, la cui risposta è stata durissima. Sempre sui social, infatti, ha replicato a uno dei vari leoni da tastiera: "Ma cosa stai dicendo??? Questa è una raccolta per l’Unicef!!! Nessuno si è svegliato adesso. Le polemiche senza senso!". Definitiva. Dunque, a stretto giro di posta, ha aggiunto: "Invece di essere sempre polemici, cerchiamo di aiutare, se possiamo ovviamente", ha concluso Alessia Marcuzzi.