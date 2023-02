Fedez-Ferragni, la prova definitiva: "In quel palazzo...", è finita?

Roberto Tortora 17 febbraio 2023 a

Dove sono i Ferragnez? Non è il titolo di una nuova serie televisiva, ma il caso del momento. La lite sanremese della coppia più famosa d’Italia, scaturita dopo la performance hot di Rosa Chemical sul palco dell’Ariston e con tanto di twerk e bacio appassionato con Fedez, ha scatenato il chiacchiericcio. Il momentaneo silenzio social del rapper ha alimentato, poi, le ipotesi di una crisi matrimoniale. L’occasione per fare una prima verifica l’ha fornita il calendario, con il giorno di San Valentino giunto immediatamente dopo la fine del Festival di Sanremo. Prontamente, il magazine gossiparo “Whopsee” è riuscito a immortalarli insieme e in pieno centro a Milano. Giunti a bordo del classico van dai vetri oscurati, sono entrati nel tardo pomeriggio in un palazzo che si trova in una delle vie principali del centro cittadino. Al suo interno si trovano un centro di cura psichiatrica e psicologica, un gruppo di medici associati e una serie di appartamenti privati.



La cosa più importante è che, all’interno di questo palazzo, non c’è nessuno studio di avvocati. Il particolare è pertinente, perché le voci di un possibile strappo tra Chiara e Federico sono aumentate sempre di più, di giorno in giorno ed è più probabile a questo punto, anche se non certo, che i due siano andati ad una seduta di terapia di coppia e non da un avvocato divorzista. Altro particolare, ancor più pertinente, è la specializzazione in terapia EMDR del centro presente nell’edificio.

Consiste in una tecnica psicoterapica usata nei disturbi di origine traumatica e che si applica attraverso una stimolazione cerebrale bilaterale contemporanea alla rievocazione del trauma da parte del paziente. Un trattamento cui Chiara Ferragni aveva già rivelato di essersi sottoposta in passato: “Si tratta di una terapia che serve a posizionare il trauma in un’altra parte del cervello per cui si sente meno dolore nel ricordare”. Di sicuro, però, una crisi c’è stata, al punto che, stando a ciò che ha rivelato la giornalista Guia Soncini, c’è stato anche lo stop alle riprese della stagione numero 2 di “The Ferragnez”, la docu-serie senza filtri che racconta la vita straordinaria dei due volti più noti dello spettacolo italiano. La serie sarebbe dovuta tornare in onda a maggio, ma, a questo punto, tutto è posticipato a dopo l’estate.