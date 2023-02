Aurora Ramazzotti, frase choc: "Quando c*** partorisce?"

Roberto Tortora 17 febbraio 2023 a

Quando partorisce Aurora Ramazzotti? La domanda va intesa non solo come semplice curiosità statistico-temporale, bensì come espressione di tono di lieve impazienza e un pizzico d’irritazione. Di chi? Della mamma, ovviamente, ma anche di tutti coloro che ormai seguono, minuto per minuto, una gravidanza cominciata ben otto mesi fa. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha concepito il nascituro con il suo compagno storico, Goffredo Cerza, con cui è fidanzata da cinque anni e che, di mestiere, fa il business analyst. Con l’autoironia che la contraddistingue, Aurora Ramazzotti sta raccontando con leggerezza una gravidanza sempre più vicina alla sua conclusione.



E, se prima l’argomento trend era il sesso del bambino (un maschio, ndr), con tanto di gender reveal party documentato puntualmente nelle stories Instagram, adesso in primo piano c’è il countdown verso il parto e la Ramazzotti stessa si è chiesta sui social ciò che prima poneva come una domanda legittima a sue amiche o conoscenti incinte: “Ma questa quando caz*o partorisce? Mi sento un vero e proprio elefante!”.



La sorpresa più grande, però, per Aurora Ramazzotti è una scoperta che non sarà della stessa portata della microbiologia di Pasteur, ma ha a che fare comunque con il miracolo della vita: “Noi siamo abituati a pensare che la gravidanza dura 9 mesi ma ne dura 10 - ha raccontato Aurora -. Sono 40 settimane dal momento del concepimento al momento del termine. 4 settimane al mese, per 10, quaranta. Ma a volte si partorisce anche a 41 o 42 settimane, quindi, possono essere anche 10 e mezzo”. Ad Aurora Ramazzotti non possiamo che augurarle di partorire al più presto e di terminare, così, questa fase di gravidanza, ben consapevoli che, da quel momento in poi, si passerà ad un’altra fase, quella più bella: la sua nuova vita da mamma.