Fedez-Chiara Ferragni, crisi oppure... sospetti sulla coppietta

Continua a tenere caso il mistero di Fedez, sparito dai social, e Chiara Ferragni: hanno litigato? Sono in crisi? È tutta una farsa? Ai posteri l’ardua sentenza, intanto spuntano alcuni indizi che fanno pensare che da un lato ci sia stato effettivamente qualcosa che ha destabilizzato la coppia, ma dall’altro c’è forse anche la volontà di sfruttare a proprio vantaggio questa situazione, che sta facendo grande clamore dal punto di vista mediatico.

Un paio di settimane fa Fedez era stato ospite da Alessandro Cattelan e si era lasciato sfuggire una frase che oggi assume un significato importante sul rapporto con la Ferragni: “A volte io e mia moglie non postiamo e la gente pensa che è perché abbiamo litigato, e abbiamo in effetti litigato”. Rilevante anche l’indiscrezione pubblica da Guia Soncini su Linkiesta: le riprese della seconda stagione di The Ferragnez sono state interrotte e di conseguenza si vocifera che slitterà anche l’uscita della serie, che era prevista per maggio e invece dovrebbe arrivare dopo l’estate.

Il silenzio social sta proseguendo da parte di Fedez, che è totalmente inattivo: un segnale che le cose non sono state ancora risolte, dato che sarebbe spiacevole pensare che stia tenendo questo atteggiamento di proposito. Tra l’altro non è nemmeno chiaro il motivo del presunto litigio: c’è chi sostiene che sia stato il bacio tra Fedez e Rosa Chemical e chi invece che tutto sia legato alla “gelosia” della Ferragni nei confronti del marito, che è stato il vero protagonista di Sanremo.