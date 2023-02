The Voice senior, Loredana Bertè sbrocca: caos in diretta

18 febbraio 2023 a

a

a

Loredana Bertè ha sbroccato in diretta a The Voice senior su Rai uno, nella puntata del 17 febbraio per non essere stata scelta dal sessantenne Claudio Morosi. Il concorrente al talent condotto da Antonella Clerici è sbarcato alle Blind Audition cantando Senza una donna di Zucchero. La sua interpretazione è stata praticamente perfetta, tanto che è stata immediata la standing ovation del pubblico. Gigi D’Alessio si è voltato dopo pochissimi secondi, Loredana Bertè lo ha seguito a ruota, quindiil sì dei Ricchi e Poveri (Clementino, avendo già chiuso la sua squadra, non ha potuto partecipare all'asta per averlo in squadra).

Loredana Bertè, al termine della sua esibizione, ha cominciato a gesticolare per convincere Claudio a andare nella sua squadra. E così hanno fatto i Ricchi e Poveri. Tutto inutile. "Io avevo già deciso e sceglierò l’idolo della mia compagna, ma grazie a tutti", ha detto Morosi che ha annunciato di voler lavorare con Gigi D'Alessio.

A quel punto la Bertè, non essendo stata scelta, ha cominciato a infuriarsi. Ha preso la sua agenda e ha cominciato a sbatterla con forza sul tavolino. Una scena che è diventata subito virale.