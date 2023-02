Chiara Ferragni-Fedez, tutta una farsa? Il video che li inchioda

18 febbraio 2023 a

a

a

Chiara Ferragni e Fedez sono davvero in crisi? Hanno litigato o stanno solo giocando con i loro follower? A vedere questo ultimo video che sta facendo il giro dei social i due non stanno certo facendo vite separate. Sì, magari non sono tutti baci e abbracci, ma qui il rapper e l'imprenditrice vengono mostrati mentre entrano insieme al ristorante di Antonino Cannavacciuolo - volto di Masterchef - a Villa Crespi.

Quindi Fedez e Chiara Ferragni hanno stoppato qualsiasi forma di interazione social per poi essere normalmente a mangiare in Villa Crespi. Non vuol dire nulla, per carità, ma iniziate a fiutare che i loro atteggiamenti iniziano a far acqua da tutte le parti? pic.twitter.com/yzb5gDxTYG — Fran Altomare (@FranAltomare) February 18, 2023

Ad accoglierli al loro ingresso c'è Cannavacciuolo in persona che poi li accompagna in sala per il pranzo. Né la Ferragni né Fedez hanno postato immagini dal ristorante ma l'imprenditrice digitale, in una stories aveva mostrato lo stesso outfit che indossa nel video ripreso a Villa Crespi.

Chiara Ferragni-Fedez, "è addio": conferma definitiva in questa foto | Guarda

Insomma, i due sono spariti dai social insieme. Ma non è dato sapere il motivo. Lui aveva confessato che quando non pubblica niente è perché ha litigato con Chiara. Potrebbe anche darsi però che stiano approfittando di questo tam tam che si è scatenato magari inscenando una lite proprio per lanciare la seconda stagione di The Ferragnez 2.